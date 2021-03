Appuntamenti macroeconomici del 3 marzo 2021

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 2 marzo 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 marzo 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 26 febbraio 2021 - zazoomblog : Appuntamenti macroeconomici del 26 febbraio 2021 - #Appuntamenti #macroeconomici #febbraio - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 25 febbraio 2021 -

Mercoledì 03/03/2021 02:45 Cina : PMI servizi Caixin (preced. 52 punti) 10:00 Unione Europea : PMI composito (atteso 48,1 punti; preced. 47,8 punti) 10:00 Unione Europea : PMI servizi (atteso 44,7 ...Martedì 02/03/2021 00:30 Giappone : Tasso disoccupazione (atteso 3%; preced. 2,9%) 08:00 Germania : Vendite dettaglio, mensile (atteso - 0,3%; preced. - 9,1%) 08:00 Germania : Vendite dettaglio, ...Dopo un lungo rally, le previsioni rialziste del cambio GBP/USD potrebbero subire un forte rallentamento date vendite iniziate la settimana precedente.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 mar - Dati macroeconomici Ism New York per il mese di febbraio alle 9.45 (le 15.45 in Italia). Precedente: 51,2. Appuntamenti societari Trimestrale di ...