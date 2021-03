Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 11:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il cancelliere austriaco serata in corsa non c’è un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri poi si muoverà in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea insieme Israele nei prossimi anni per durano dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento a ferma corsa secondo il quale il fabbisogno della sua l’Austria e stima per circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea ha firmato moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea ha il Londra è pronta coordinarsi con l’Unione Europea ha il tasto di positività tocca il 76 % la curva dell’epidemia in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il cancelliere austriaco serata in corsa non c’è un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri poi si muoverà in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea insieme Israele nei prossimi anni per durano dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento a ferma corsa secondo il quale il fabbisogno della sua l’Austria e stima per circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea ha firmato moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea ha il Londra è pronta coordinarsi con l’Unione Europea ha il tasto di positività tocca il 76 % la curva dell’epidemia in ...

