Sanremo 2021, Matilda De Angelis debutta in Prada (Di martedì 2 marzo 2021) Un abito floreale per la città dei fiori. Si dice emozionata Matilda De Angelis, prossima al debutto come co-conduttrice per la serata inaugurale del Festival di Sanremo, ma l'aria è quello di un'artista navigata. E non potrebbe essere altrimenti visto che l'abbiamo vista di recente nella serie The Undoing a fianco di Nicole Kidman e di Hugh Grant. Per la conferenza stampa la venticinquenne bolognese ha scelto un look che un tempo avrebbero definito sbarazzino firmato Prada che la collega con il suo passato da cantante nella band Rumba de Bodas più che con l'allure da diva perfettamente a suo agio sul red carpet.

