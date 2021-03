Riot Games: MSI di LOL e Valorant arrivano in Islanda! (Di martedì 2 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Riot Games ha annunciato che gli eventi dal vivo MSI di LoL e la Fase 2 dei Masters di Valorant si terranno a maggio in Islanda Anche il mondo degli eSports dal vivo è fermo a causa della pandemia di Coronavirus, ma sembra che le acque siano tornate a smuoversi negli ultimi giorni. Tramite comunicato stampa, infatti, Riot Games ha annunciato che due dei più importanti eventi dell’anno si terranno uno dopo l’altro a Reykjavik. Per la precisione, i due eventi in questione sono la Fase 2 dei Masters del Valorant Champions Tour, il primo torneo con competizione internazionale dal vivo dedicato al titolo, e il Mid-Season Invitational di League of Legends. Inoltre, l’azienda ha ampliato il range delle sue collaborazioni anche a Verizon, che sosterrà le ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 marzo 2021) Tramite comunicato stampa,ha annunciato che gli eventi dal vivo MSI di LoL e la Fase 2 dei Masters disi terranno a maggio in Islanda Anche il mondo degli eSports dal vivo è fermo a causa della pandemia di Coronavirus, ma sembra che le acque siano tornate a smuoversi negli ultimi giorni. Tramite comunicato stampa, infatti,ha annunciato che due dei più importanti eventi dell’anno si terranno uno dopo l’altro a Reykjavik. Per la precisione, i due eventi in questione sono la Fase 2 dei Masters delChampions Tour, il primo torneo con competizione internazionale dal vivo dedicato al titolo, e il Mid-Season Invitational di League of Legends. Inoltre, l’azienda ha ampliato il range delle sue collaborazioni anche a Verizon, che sosterrà le ...

mshsoshed : Divei uma Ashe e dei IK nela de Sett full tank, eeeeeee riot games - be_a_riot : Vorrei dire che sto bene ma mentirei, quindi dico solo che ho in loop video games da ieri e mi taccio. #exrosmello - esports247_it : Riot Games annuncia un nuovo torneo VALORANT - DeugemoTwo : Dopo l'addio di Riot Games nella gestione diretta della competizione, ritenuta economicamente insostenibile, è uffi… - Stoupwhiff : Per anni, uno dei giochi con più giocatori al mondo è stato League of Legends. L’editore e sviluppatore dietro ad e… -