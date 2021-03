Napoli | Spadafora | Io sindaco? Sarebbe sfida avvincente

(Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Vincenzonon esclude la possibilità di candidarsi adi. "Finché sono stato ministro l'ho sempre escluso", ha detto l'esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "E' una, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo", ha poi aggiunto. "Il tema delle Comunali è un tema fondamentale, perché sarà il test vero dove noi potremo capire se possiamo continuare a sperimentare questa alleanza, come io immagino , con il Pd", ha affermato ancora. "Credo che dipenderà - ha spiegato - da un lato dal fatto di fare un tavolo a livello nazionale e quindi di decidere per tutte le città insieme e non per ogni singola città". L'Alleanza tra Pd e M5S "la daremo per ...

(Adnkronos) - Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. "Finché sono stato ministro l'ho sempre escluso", ha detto l'esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "È una sfida avvincente, non so ancora quali ...