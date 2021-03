L’Asl di Torino: “Varianti in espansione, giusto non far partire la squadra” (Di martedì 2 marzo 2021) Il mancato svolgimento della gara tra Lazio e Torino ha suscitato un vespaio di polemiche. I biancocelesti chiedono il 3-0 a tavolino, mentre i granata confermano l'impossibilità di partire per scelta dell'Asl di Torino, allarmata dall'aumento di casi Covid all'interno della squadra.caption id="attachment 1102089" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionSPIEGAZIONEL'Asl di Torino ha fornito una spiegazione dell'accaduto per bocca del dottor Carlo Picco. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ”La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le Varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Il mancato svolgimento della gara tra Lazio eha suscitato un vespaio di polemiche. I biancocelesti chiedono il 3-0 a tavolino, mentre i granata confermano l'impossibilità diper scelta dell'Asl di, allarmata dall'aumento di casi Covid all'interno della.caption id="attachment 1102089" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionSPIEGAZIONEL'Asl diha fornito una spiegazione dell'accaduto per bocca del dottor Carlo Picco. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ”La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Lesono in: ilnon parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria". ITA Sport Press.

marcoconterio : ? #LazioTorino non si giocherà per il focolaio inglese del Covid che ha colpito i granata. L'ASL ha bloccato il Tor… - ItaSportPress : L'Asl di Torino: 'Varianti in espansione, giusto non far partire la squadra' - - Flavio_Tomas : @TalkingaboutL @FrustalupiMario @MarcoVBava @AleDelpo98 @SerieA Appunto dico che l'Asl di Torino dovrà tirare fuori… - tuttoatalanta : L'Asl di Torino: 'Le varianti sono in espansione: non far partire il Toro precauzione necessaria'… - gastu290574 : @TodescoDario Tu lo sai che la Asl Rm 1 diede l'ok a Immobile per poter giocare a Torino? Vedrai al processo. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl Torino Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE