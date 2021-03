La supplica dei reali a Meghan Markle e Harry: «Rispettate Filippo e rinviate l’intervista a Oprah!» (Di martedì 2 marzo 2021) X Meghan Markle è stata fotografata in auto con Harry al volante e con mamma Doria, in giro per le strade di Santa Barbara, in California, mentre crescono le polemiche per le anticipazioni appena diffuse dell’intervista concessa a Oprah Winfrey e che sarà trasmessa negli Usa domenica 7 marzo. Dietro gli occhiali da sole, la coppia non è riuscita a nascondere un’espressione alquanto sobria, certamente preoccupati dall’ondata di proteste suscitate dai trailer dell’intervista a Oprah Winfrey. Leggi anche › Oprah Winfrey accusata dai media inglesi: “La regina Elisabetta non è don Corleone” › Il principe Harry a Oprah: «Ho temuto un ripetersi ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 marzo 2021) Xè stata fotografata in auto conal volante e con mamma Doria, in giro per le strade di Santa Barbara, in California, mentre crescono le polemiche per le anticipazioni appena diffuse delconcessa a Oprah Winfrey e che sarà trasmessa negli Usa domenica 7 marzo. Dietro gli occhiali da sole, la coppia non è riuscita a nascondere un’espressione alquanto sobria, certamente preoccupati dall’ondata di proteste suscitate dai trailer dela Oprah Winfrey. Leggi anche › Oprah Winfrey accusata dai media inglesi: “La regina Elisabetta non è don Corleone” › Il principea Oprah: «Ho temuto un ripetersi ...

