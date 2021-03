Juventus, Morata: «Scudetto all’Inter? Prima dovremo morire in campo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. VITTORIA – «L’importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Dobbiamo guardare avanti. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Tornare a vincere è importante, siamo contenti». GOL – «Mi mancava il gol e mi mancava sentire un po’ di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alvaro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Alvaro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. VITTORIA – «L’importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Dobbiamo guardare avanti. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Tornare a vincere è importante, siamo contenti». GOL – «Mi mancava il gol e mi mancava sentire un po’ di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a ...

