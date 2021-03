Incendio in un capannone industriale a Ponte San Pietro (Di martedì 2 marzo 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti, nella notte tra lunedì 1° marzo e martedì 2 marzo verso le 2, per domare un Incendio ai macchinari all’interno di un capannone industriale. Le fiamme hanno distrutto un macchinario industriale di un’azienda in via Guglielmo Marconi a Ponte San Pietro. I dipendenti hanno chiamato i soccorsi in tempo prima che le fiamme potessero coinvolgere altri settori. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti, nella notte tra lunedì 1° marzo e martedì 2 marzo verso le 2, per domare unai macchinari all’interno di un. Le fiamme hanno distrutto un macchinariodi un’azienda in via Guglielmo Marconi aSan. I dipendenti hanno chiamato i soccorsi in tempo prima che le fiamme potessero coinvolgere altri settori. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. L'articolo BergamoNews.

