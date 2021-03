Il primo dpcm di Draghi segue gli scienziati (Di martedì 2 marzo 2021) Scuole chiuse anche in zona gialla e arancione, ma solo in quei Comuni e in quelle Province dove i contagi superano i 250 casi ogni 100 mila abitanti. Passa la linea del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che fino all’ultimo si è opposto a chi nel governo ha spinto per una stretta che comprendesse anche l’intera zona arancione. “Chiudiamo prima i negozi e i centri commerciali”, il senso del ragionamento di Bianchi, che nonostante le preoccupazioni dell’ala più rigorista del governo ha intercettato la sensibilità sul tema di Mario Draghi. Assunta la decisione in poco più di un’ora di vertice a Palazzo Chigi, presenti anche gli esponenti del Comitato tecnico scientifico, è stato il successivo incontro con le Regioni a far registrare qualche tensione. Roberto Speranza e Mariastella Gelmini hanno illustrato una decisione che va in direzione di quanto chiesto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Scuole chiuse anche in zona gialla e arancione, ma solo in quei Comuni e in quelle Province dove i contagi superano i 250 casi ogni 100 mila abitanti. Passa la linea del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che fino all’ultimo si è opposto a chi nel governo ha spinto per una stretta che comprendesse anche l’intera zona arancione. “Chiudiamo prima i negozi e i centri commerciali”, il senso del ragionamento di Bianchi, che nonostante le preoccupazioni dell’ala più rigorista del governo ha intercettato la sensibilità sul tema di Mario. Assunta la decisione in poco più di un’ora di vertice a Palazzo Chigi, presenti anche gli esponenti del Comitato tecnico scientifico, è stato il successivo incontro con le Regioni a far registrare qualche tensione. Roberto Speranza e Mariastella Gelmini hanno illustrato una decisione che va in direzione di quanto chiesto ...

