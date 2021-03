Il killer del carabiniere Coltellate con due mani

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Valentina Dardari Elder, uno dei due ragazzi americani accusati per l’omicidio di Cerciello, ha dichiarato di averlo colpito più di una volta per toglierselo di dosso “Quando ho sentito le suesul collo ho preso il coltello e l'ho colpito per togliermelo di dosso”. Finnegan Lee Elder, uno dei due ragazzi americani accusati di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, durante il processo ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee per spiegare cosa è avvenuto quella tragica notte del 26 luglio 2019. Il racconto dell'americano In un’ora, Elder ha ricordato cosa accadde in via Pietro Cossa, nel quartiere romano Prati, quando uccise il. Strategia diversa quella seguita dai legali di Elder rispetto a quella del suo connazionale e amico, con lui imputato, Gabriel Natale Hjorth. Il 21enne ha infatti deciso di non ...