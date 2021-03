GF Vip | Alba Parietti appoggia la scelta di Zelletta

Leggi su solodonna

(Di martedì 2 marzo 2021)recentemente ha deciso di commentare ladi Andreadi sfidare Tommaso Zorzi al televoto in finale. La madre di Francesco Oppini ha considerato molto coraggiosa la decisione del gieffino e l’hata in tutto e per tutto. Dopo cinque lunghi mesi siamo finalmente arrivati alla fine del reality condotto da Alfonso Signorini. I Vipponi arrivati in finale hanno attraversato un percorso molto lungo e Articolo completo: dal blog SoloDonna