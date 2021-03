Dolce e Gabbana: sfilata con i robot (Di martedì 2 marzo 2021) Si chiama “Next Chapter” ed è la nuova collezione di Dolce & Gabbana presentata alla Milano Fashion Week. Si tratta di una linea pensata per la nuova generazione, in grado di comunicare l’importanza della tecnologia. In passerella anche i robot umanoidi studiati dall’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia. La collezione donna AI 2021/22 di Dolce e Gabbana è stata presentata ieri, in occasione della Milano Fashion Week, sulla passerella del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 marzo 2021) Si chiama “Next Chapter” ed è la nuova collezione dipresentata alla Milano Fashion Week. Si tratta di una linea pensata per la nuova generazione, in grado di comunicare l’importanza della tecnologia. In passerella anche iumanoidi studiati dall’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia. La collezione donna AI 2021/22 diè stata presentata ieri, in occasione della Milano Fashion Week, sulla passerella del Articolo completo: dal blog SoloDonna

