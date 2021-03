Brunetta e la Pa. Come riprendere il filo della matassa (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti i ministri di questo governo sono chiamati ad affrontare problemi enormi. Il compito del ministro Brunetta sembra di gran lungo il più complesso. Il 20 maggio 2020 il Consiglio europeo formulava un parere sul programma di stabilità 2020 dell’Italia che raccomandava di mettere al centro del programma 2020 la riforma della pubblica amministrazione. Ora per poter far decollare il Next generation Eu ci vorrebbe proprio una amministrazione adeguata. Del resto Bruxelles si aspetta che il nostro Pnrr abbia tra i suoi assi principali l’adeguamento della pubblica amministrazione. Siamo proprio al caso del cane che si mangia la coda. Il ministro Brunetta si ritrova in mano la patata bollente della pubblica amministrazione che aveva già maneggiato, secondo noi con abilità, nel 2008-10. Il marchio del ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti i ministri di questo governo sono chiamati ad affrontare problemi enormi. Il compito del ministrosembra di gran lungo il più complesso. Il 20 maggio 2020 il Consiglio europeo formulava un parere sul programma di stabilità 2020 dell’Italia che raccomandava di mettere al centro del programma 2020 la riformapubblica amministrazione. Ora per poter far decollare il Next generation Eu ci vorrebbe proprio una amministrazione adeguata. Del resto Bruxelles si aspetta che il nostro Pnrr abbia tra i suoi assi principali l’adeguamentopubblica amministrazione. Siamo proprio al caso del cane che si mangia la coda. Il ministrosi ritrova in mano la patata bollentepubblica amministrazione che aveva già maneggiato, secondo noi con abilità, nel 2008-10. Il marchio del ...

