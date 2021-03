America's Cup e Covid-19 : il protocollo per allenarsi !!! (Di martedì 2 marzo 2021) protocollo ferreo di protezione anti-Covid-19 per permette ai due team, che disputeranno la prossima America's Cup a partire dal 10 Marzo, di potersi allenare in questo periodo di allerta 3 ad Auckland. Uso della mascherina di protezione sulle barche di supporto ai team e nello shore team con uso in abbondanza di gel disinfettanti. Creata una bolla di isolamento anche per le famiglie che sono obbligati a non avere contatti esterni e l'obbligo di uso delle mascherine anche per loro. Il residence abitativo fa da base per il team di Luna Rossa. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di martedì 2 marzo 2021)ferreo di protezione anti--19 per permette ai due team, che disputeranno la prossima's Cup a partire dal 10 Marzo, di potersi allenare in questo periodo di allerta 3 ad Auckland. Uso della mascherina di protezione sulle barche di supporto ai team e nello shore team con uso in abbondanza di gel disinfettanti. Creata una bolla di isolamento anche per le famiglie che sono obbligati a non avere contatti esterni e l'obbligo di uso delle mascherine anche per loro. Il residence abitativo fa da base per il team di Luna Rossa. y key 6901ea96cb13f03d.html

