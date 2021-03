Uomini e Donne, il dramma del cavaliere Claudio: l’infarto e la figlia malata (Di lunedì 1 marzo 2021) Drammi che hanno segnato la sua esistenza e anche il suo carattere. Claudio Cervoni, cavaliere di Uomini e Donne, ha parlato di un periodo davvero difficile. Ecco cosa ha detto. Il racconto di Claudio Cervoni E’ stato protagonista di diverse puntata del trono over, anche se attualmente è nel parterre in attesa. Si tratta di Claudio Cervoni che ha frequentato per qualche tempo Sabina. Tra i due sembrava esserci intesa, ma alla fine la donna ha deciso di chiudere. Ma in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Cervoni ha parlato di un periodo davvero buio della sua vita. Ha raccontato il cavaliere: “Gli ultimi cinque anni sono stati duri. Mia figlia è stata male e ho avuto un ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Drammi che hanno segnato la sua esistenza e anche il suo carattere.Cervoni,di, ha parlato di un periodo davvero difficile. Ecco cosa ha detto. Il racconto diCervoni E’ stato protagonista di diverse puntata del trono over, anche se attualmente è nel parterre in attesa. Si tratta diCervoni che ha frequentato per qualche tempo Sabina. Tra i due sembrava esserci intesa, ma alla fine la donna ha deciso di chiudere. Ma in una recente intervista rilasciata aMagazine, Cervoni ha parlato di un periodo davvero buio della sua vita. Ha raccontato il: “Gli ultimi cinque anni sono stati duri. Miaè stata male e ho avuto un ...

matteosalvinimi : Buon 82esimo compleanno al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco @emergenzavvf: donne e uomini che mettono a rischio… - matteosalvinimi : In un momento di emergenza nazionale come questo sono contento di aver impegnato la Lega al governo, con le sue ide… - MichelaMarzano : Grazie a tutti quegli uomini che hanno detto di 'no' e che ci hanno messo la faccia! Noi donne abbiamo bisogno di v… - Devonne56542981 : RT @sonounavittimaa: Comunque io scioccata dall’invidia di quelle 'donne' alla loro età ?? Per non parlare di quando Cecchi parlava bene di… - riccardochic : RT @AtlantisProm: Giulia Salemi è stata invitata da barbara per sentirsi dire che è una troi*, ignorante e che ruba gli uomini alle donne s… -