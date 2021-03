Sondaggio | Conte mette le ali a M5s e azzoppa il Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’ipotesi di un M5s guidato da Giuseppesembra piacere agli italiani: il Movimento infatti, secondo unSwg per La7, tornerebbe al 22 per cento salendo di 6,2 punti in una settimana. Ilassegna al Pd il 14,2 per cento dei consensi (meno 4,3); Fratelli d’Italia al 16,1 per cento (meno 0,9); Forza Italia al 6,1 per cento (meno 0,8); la Lega viene data al 22,3 per cento con un calo dell?1,1 per cento. Il 35 per cento degli intervistati preferisce non esprimersi. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 24 febbraio e il primo marzo 2021. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, livello scolare a ...