Serie C | rinviata Ternana-Cavese in programma mercoledì

(Di lunedì 1 marzo 2021) La Lega Pro ha comunicato il rinvio della gara di3 marzo,, causa focolaio Covid in casa metelliana. Secondo rinvio di fila per la, anche ladeve recuperare un’altra gara, quella con il Potenza. Questo il comunicato: Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS–CoV-2”, e in considerazione altresì delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – U.O.S.D. 60/63 – A.S.L. ...

