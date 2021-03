Orban minaccia di lasciare il Ppe In caso | arriva Salvini

(Di lunedì 1 marzo 2021) Con la svolta europeista e il sostegno al governo Draghi, nei corridoi di Bruxelles si vocifera che la Lega abbia un percorso delineato verso una negoziazione di ingresso nel PPE. Schermaglie con i compagni di gruppo tedeschi e la necessità di garantire una maggioranza più solida alla coalizione che ha votato per Ursula von der Leyen sembrano andare in questa direzione. D’altronde tra i popolari c’è da molti anni l’ungherese Viktore c’è stata per anni una deputata europea che si chiama Mussolini di cognome. Facciamo un passo indietro. Nel maggio 2019 la Lega conquista 28 seggi (che diventeranno 29 con la Brexit) al Parlamento europeo. Un numero cospicuo e significativo perché 28 voti in più, nell’Eurocamera, possono essere determinanti. Dalle elezioni europee era uscito un quadro frammentato a livello di composizione dei gruppi politici. Le due storiche grandi ...

NunziEnrico : RT @EURACTIVItalia: Il primo ministro ungherese #ViktorOrbán ha minacciato di abbandonare il gruppo del @EPPGroup al #ParlamentoUE, se verr… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il primo ministro ungherese #ViktorOrbán ha minacciato di abbandonare il gruppo del @EPPGroup al #ParlamentoUE, se verr… - EURACTIVItalia : Il primo ministro ungherese #ViktorOrbán ha minacciato di abbandonare il gruppo del @EPPGroup al #ParlamentoUE, se… - claudiocerasa : RT @davcarretta: È uscito #EuropaOre7, la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi - parte la battaglia sul Patto (di stabilità) post pand… - davcarretta : RT @davcarretta: È uscito #EuropaOre7, la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi - parte la battaglia sul Patto (di stabilità) post pand… -

Ultime Notizie dalla rete : Orban minaccia

Formiche.net

In vista dell'Eurosummit di questa settimana, la Commissione Ue alza la voce contro i blocchi unilaterali alle frontiere decise da sei Stati membri per ragioni sanitarie. Ma che stanno provocando ...Prendiamo ad esempio la questione dei rapporti con la Russia che vede la Polonia considerare Mosca come unaper la sua sicurezza e gli altri Paesi membri mantenere posizioni diverse al ...Orbán (ri)minaccia di uscire dal gruppo del Ppe - In una lettera inviata ieri al presidente del gruppo Manfred Weber, Orbán ha minacciato di lasciare il Ppe se mercoledì verranno approvate le ...Per capire la storica opposizione tra il primo ministro ungherese Victor Orban e l'imprenditore e filantropo George Soros bisogna iniziare ...