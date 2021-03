Milan-Udinese, arbitra Massa: i precedenti con le squadre | Serie A News (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Milan-Udinese, gara in programma mercoledì sera, ore 20:45, a 'San Siro' Milan-Udinese, arbitra Massa: i precedenti con le squadre Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà Davide, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere, gara in programma mercoledì sera, ore 20:45, a 'San Siro': icon lePianeta

Gazzetta_it : #Ibra, problemi al flessore e forfait con l’ #Udinese. A #Sanremo già oggi - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - PietroMazzara : Niente #mandzukic e #bennacer per la gara di domenica contro la Roma. Obiettivo provare a recuperarli per l’Udinese… - S1m0n3_0rs0 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - FraNasato : Secondo Sky Sport Rebic potrebbe recuperare per la sfida contro l’Udinese #Milan -