L’uso di un’unica dose, resta la precedenza per età: le tappe della campagna vaccinale Qual è il più efficace? I 7 vaccini a confronto (Di lunedì 1 marzo 2021) Il piano: per il vaccino AstraZeneca la monodose è già realtà. Priorità ad anziani e più fragili. Una sola dose considerata sufficiente per chi ha già fatto il Covid. La Consulta: la lotta alla pandemia è competenza esclusiva dello Stato Leggi su corriere (Di lunedì 1 marzo 2021) Il piano: per il vaccino AstraZeneca la monoè già realtà. Priorità ad anziani e più fragili. Una solaconsiderata sufficiente per chi ha già fatto il Covid. La Consulta: la lotta alla pandemia è competenza esclusiva dello Stato

jovinco82 : @stocazzzzzo @ReaSilviaa Ma perché quando uso un lei in un tweet dove c’è stocazzo l’unica donna chiede sempre se è riferito a lei? - fameht : @alessioDgennaro @RanaudoSa @lorenzB59 @matteorenzi i 5s, pregiudizialmente contrari al MES, non hanno mai formito… - mc__mc_ : Comunque penso che per chi sta guardando questo match tifando per qualcuno sia veramente difficile trovare un motiv… - ZeniaConfusa : @amariMarisa @alelagattarossa Sia chiaro che l’ascensore lo uso lo stesso, che chiamino l’avvocato e poi ci facciam… - giulioenrico : RT @_happycactus_: Trovo che l'uso di social per la distribuzione di contenuti istituzionali sia di una pochezza unica. Dovesse essere solo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uso un’unica Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE