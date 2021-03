I Coma Cose a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi | testo e significato

(Di lunedì 1 marzo 2021) Isono pronti al grande debutto adal 2 marzo. Fausto Lama e California porteranno sul prestigioso palco del teatro Ariston il brano intitolato. In questa canzone i due dichiarano amore reciproco, a vicenda e sono pronti a farsi conoscere finalmente dal grande pubblico in questa occasione speciale. Il brano vede protagonisti dei suoni e un sound estremamente contemporanei, il ritmo è veramente insistente. Difficilmentepasserà inosservata al Festival della canzone italiana. Scopriamo ildel brano che i Comeporteranno ae ildella ...

sonomusicgroup : Coma_Cose a Sanremo 2021: «L’indie è diventato maggioranza» - lucamiccoli_ : Squadra del #Fantasanremo creata: - Willie Peyote (capitano) - Maneskin - Madame - Coma Cose - Random - coma_girl : Ha anche aggiunto la lista dei malanni suoi. 'Mi fa talmente male la spalla che non riesco a fare il segno della cr… - chitrio : Ah ragà ma Coma_cose sono due e una è una donna dall'improbabile capigliatura? - _iosatura : @ArriviAlCuore3 Dio me l'ha mandata buona e ho potuto cambiarla mettendo gaia, maneskin, Madame, Coma_cose e orietta -

Ultime Notizie dalla rete : Coma Cose

Abbiamo sentito imentre erano ancora a Milano, alle prese con l'ultima prova generale prima di partire alla volta di Sanremo e del loro primo Festival della canzone italiana. La canzone con cui sono in gara, ...È lei che cura il look dei, duo di artisti che con la moda gioca parecchio. "Saranno vestiti da MSGM , il brand fondato da Massimo Giorgetti che neiha creduto fin dall'inizio" ...Fausto e Francesca debuttano all'Ariston con ‘Fiamme negli occhi’, canzone d'amore «malinconica, da falò». Qui parlano di come si arriva al Festival partendo dal basso e del loro omaggio a Lucio Batti ...I Coma_Cose portano alla 71esima edizione del Festival di Sanremo il racconto di un amore che si alimenta di incontri e scontri "Fiamme negli occhi" ...