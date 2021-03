Governo | Orlando | ' esecutivo Draghi non è di tregua' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Una comunicazione di servizio, come Ministero del Lavoro abbiamo proposta una norma che ripristina i congedi parentali. Sono perplesso rispetto all'idea di guardare a questo governo che è appena nato come a un governo che apre una". Lo ha detto Andreaalla Direzione del Pd. "Dobbiamo corrispondere all'appello del Capo dello Stato e cercare di lavorare con spirito unitario. Il problema fondamentale è che lanon ci sarà nella società e noi siamo chiamati a decidere da che parte spostare la coperta che sempre corta rispetto ai temi e alle questioni che avremo davanti". "Così come è avvenuto rispetto all'europeizzazione dello scenario politico italiano. C'è stata una capacità di stare nei processi, di interpretarli, e di far sì che il governo Conte bis portasse a quell'esito".