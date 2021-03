Golden Globe 2021 Netflix torna a casa con 10 statuette, trionfa The Crown e Borat (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globe 2021 i vincitori delle categorie Serie Tv e Cinema Golden Globe 2021 – Missione compiuta per Netflix che risulta il gruppo con più statuette portandosi a casa ben 10 premi dopo la serata di Golden Globe 2021. C’è spazio anche per un po’ d’Italia con la vittoria della canzone “Seen- Io Si” del film con Sofia Loren di Netflix La vita davanti a se cantata da Laura Pausini. Borat vince come miglior come miglior film e miglior attore nella categoria commedia mentre Nomadland è il miglior film drammatico, migliori attori per Rosamund Pike di I Care a Lot (Netflix negli USA, Amazon in Italia), Chadwick Boseman per Ma Rainey’s ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 marzo 2021)i vincitori delle categorie Serie Tv e Cinema– Missione compiuta perche risulta il gruppo con piùportandosi aben 10 premi dopo la serata di. C’è spazio anche per un po’ d’Italia con la vittoria della canzone “Seen- Io Si” del film con Sofia Loren diLa vita davanti a se cantata da Laura Pausini.vince come miglior come miglior film e miglior attore nella categoria commedia mentre Nomadland è il miglior film drammatico, migliori attori per Rosamund Pike di I Care a Lot (negli USA, Amazon in Italia), Chadwick Boseman per Ma Rainey’s ...

