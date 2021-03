Da Arcuri allo Sputnik | Salvini ancora pirotecnico a 360 gradi

(Di martedì 2 marzo 2021) La Sardegna zona bianca, la rimozione dida commissario, la riapertura di teatri e musei, il vaccino russo e San Marino. L'attivismo di Matteosi rivolge in ogni direzione, pronto a cavalcare qualsiasi tema si presenti nel tentativo di trovare una sua collocazione in una maggioranza ampia e composita. "Il governo è silenzioso, Pd e M5s sono impegnati a guardarsi l'ombelico, noi ne approfittiamo", dice un parlamentare leghista. E così le esternazioni del segretario leghista iniziano di prima mattina, con l'obiettivo di togliere spazi anche alla competitor a destra, Giorgia Meloni. Il primo argomento del giorno è il Codice degli appalti: un'intervista del Dem Nardella è il pretesto per ripartire all'attacco: "Ora lo dice anche il Pd, va cancellato". Poi il trasferimento in Sardegna, appena dichiarata zona bianca, per un'udienza di un ...

Ma il tema principe non può che essere il cambio al vertice della struttura anti Covid, con Domenicorimosso da Mario Draghi e sostituito con il generale Figliuolo. L'esultanza di Salvini è ...... lo stesso Conte, covinto da Beppe Grillo a impegnarsi come zattera di salvataggio per i naufraghi di un Movimento 5 Stelle ormaisbando. Sul 'Corriere', Fubini descrivecome "manager ...Il leader della Lega vola nella Sardegna zona bianca e convoca rappresentanti San Marino per vaccini, iniziative no stop ...Si sapeva già che la testa di Arcuri era negli accordi del nuovo governo, la volevano in tanti, anche pezzi del vecchio governo Conte, ma sembrava intoccabile. Si sembrava intoccabile, ma è andata: ...