Covid, via Arcuri: da Salvini, Renzi e Meloni plauso a Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Domenico Arcuri non è più il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus in Italia. Il premier Mario Draghi, ha infatti nominato al suo posto il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Diverse le reazioni favorevoli nel mondo politico, a partire da quella dei leader di Lega, FdI e Italia Viva. "Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!". Così, su Twitter, il numero uno del Carroccio Matteo Salvini, seguito dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Bene ha fatto il presidente Draghi – scrive – a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Come Fratelli ...

