Covid scuola | Giannelli ANP | “Perchè aspettare giugno per eventuali recuperi? Non mettere da parte quanto di buono fatto con la sperimentazione” VIDEO

"Il prolungamento del calendario scolastico va preso con le molle. Il primo ciclo è andato a scuola sempre, il secondo ciclo è stato più tormentato. Il tema è capire come si fa a rilevare le carenze formative: una volta capito, perché si deve aspettare giugno?". Lo ha detto il presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, nel corso del dibattito in diretta su Orizzonte scuola TV.

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Scuola, Anief chiede al ministro Bianchi voto per elezioni CSPI a maggio ...intenzione del Ministro Bianchi rinviare le elezion i a causa del diffondersi delle varianti Covid". mentre nello stesso periodo non sarà insediata la rappresentanza dei lavoratori della scuola, dei ...

Ministro Bianchi all'Università di Parma: sistema educativo al centro della vita collettiva (video) ... non solo in termini finanziari ma di passione civile e di considerazione della scuola, dell'... come omaggio al personale sanitario impegnato nella lotta al Covid - 19 aveva eseguito quattro brani, che ...

Covid-19. Chiusura scuole un anno dopo il primo lockdown Tecnica della Scuola 111mila veneti vaccinati con richiamo Sono 323.066 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi in Veneto. Lo rende noto la Direzione prevenzione regionale, con i dati aggiornati alle ore 18.30 del 26 febbraio. Sono 111.707 le pers ...

Covid, l’unità di crisi: «Opportuna chiusura temporanea di tutte le scuole» Riunione dell'organismo che gestisce l'emergenza. La decisione finale dopo la risposta sulle dosi di vaccino disponibili ...

