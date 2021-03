Arisa a Sanremo 2021 con «Potevi fare di più» – Testo (Di lunedì 1 marzo 2021) Arisa La carriera di Arisa è legata a doppio filo al Festival di Sanremo, perchè è iniziata proprio sul palco dell’Ariston e su quello stesso palco la cantante ha trovato la vittoria sia come nuova proposta nel 2009 che come big nel 2014, arrivando anche a co-condurlo nel 2015 con Carlo Conti. Quest’anno torna in gara con un brano intitolato Potevi fare di più. Arisa a Sanremo 2021: chi è Arisa è un’artista vivace, che sperimenta nei look e che diversifica la propria attività, pur rimanendo sempre fedele alla musica. Attrice, doppiatrice, giudice di X Factor, lo scorso anno anche concorrente de Il Cantante Mascherato sotto il costume del Barboncino ed attualmente professoressa ad Amici, ha pubblicato dal 2009 sei album e due ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021)La carriera diè legata a doppio filo al Festival di, perchè è iniziata proprio sul palco dell’Ariston e su quello stesso palco la cantante ha trovato la vittoria sia come nuova proposta nel 2009 che come big nel 2014, arrivando anche a co-condurlo nel 2015 con Carlo Conti. Quest’anno torna in gara con un brano intitolatodi più.: chi èè un’artista vivace, che sperimenta nei look e che diversifica la propria attività, pur rimanendo sempre fedele alla musica. Attrice, doppiatrice, giudice di X Factor, lo scorso anno anche concorrente de Il Cantante Mascherato sotto il costume del Barboncino ed attualmente professoressa ad Amici, ha pubblicato dal 2009 sei album e due ...

