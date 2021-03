Amici, Alessandro bacia a sorpresa Enula: gelo in studio (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante l’ultima puntata di Amici Alessandro nel bel mezzo della sua esibizione ha dato un bacio a Enula e la cosa ha fatto molto discutere. Ecco il retroscena. Nuovo colpo di scena “rosa” ad Amici 20. Il bacio tra Alessandro ed Enula durante la coreografia è avvenuto in modo inaspettato e ha colto tutti di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante l’ultima puntata dinel bel mezzo della sua esibizione ha dato un bacio ae la cosa ha fatto molto discutere. Ecco il retroscena. Nuovo colpo di scena “rosa” ad20. Il bacio traeddurante la coreografia è avvenuto in modo inaspettato e ha colto tutti di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Amici Alessandro bacia Enula a sorpresa: “Ci dice qualcosa?” la reazione - #Amici #Alessandro #bacia #Enula - nnmrpim : RT @AtlantisProm: Ma Enula non sta con Leo Gassman? Se si è baciata con Alessandro c'è un corna gate anche ad amici sto adorando - _wandervlust : Tra po vado a recuperare pomeridiano di Amici per vedere la figura di merda di Alessandro, living for this - gretgerwig : per fortuna mi sono persa il daytime di amici oppure mi toccava vedere alessandro che bacia la mia ragazza enula - Sarahkay_28 : Enula dopo il bacio a stampo da parte di Alessandro ti invidio ancora di più No asp- ho visto la faccia di Enula d… -