Inter-Genoa, Ballardini: "Nerazzurri i più forti. Cuore, gambe e testa al derby contro la Sampdoria" Il Genoa non può nulla contro l'Inter di Romelu Lukaku. Il Grifone esce sconfitto dal pomeriggio trascorso in quel di San Siro. Il gol di Big Room, dopo appena quarantacinque secondi dal fischio d'inizio del direttore di gara, è stato un fulmine a ciel sereno per la formazione di Davide Ballardini. Il Genoa non molla, insiste e ci prova ma si arrende quando l'Inter di Antonio Conte trova il raddoppio al 69' minuto grazie a Matteo Darmian. A margine della sconfitta della compagine ligure Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare il match in questione con la proiezione già al ...

