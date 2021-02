Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere? Sembrerebbe di si (FOTO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Che Can Yaman e Diletta Leotta stessero bruciando le tappe, si era già capito, ma si parla addirittura di convivenza, con buona pace per chi insiste che la loro relazione sia una fake – news! Can Yaman fidanzatissimi in casa Sappiamo che Can Yaman non solo ha già conosciuto Ofelia Castorina, madre della conduttrice di Dazn; ma qualche giorno fa è stato accompagnato dalla signora a cercare all’amata un bellissimo anello per San Valentino e … una casa per vivere con lei (sarà anche che in tempo di Covid, baci e abbracci sono proibiti ai “non conviventi”?)! Al momento della “paparazzata”, Diletta non c’era, segno che “genero” e “suocera” hanno un ottimo rapporto. Come racconta il settimanale “Chi” (che ricordiamo è stato il primo ad immortalare Can e Diletta insieme), ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 28 febbraio 2021) Che Canstessero bruciando le tappe, si era già capito, ma si parla addirittura di convivenza, con buona pace per chi insiste che la loro relazione sia una fake – news! Canfidanzatissimi in casa Sappiamo che Cannon solo ha già conosciuto Ofelia Castorina, madre della conduttrice di Dazn; ma qualche giorno fa è stato accompagnato dalla signora a cercare all’amata un bellissimo anello per San Valentino e … una casa per vivere con lei (sarà anche che in tempo di Covid, baci e abbracci sono proibiti ai “non conviventi”?)! Al momento della “paparazzata”,non c’era, segno che “genero” e “suocera” hanno un ottimo rapporto. Come racconta il settimanale “Chi” (che ricordiamo è stato il primo ad immortalare Can einsieme), ...

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - katinturkisland : RT @SilvaMilani2: Si parla di Can Yaman su #Rai1.. ???? 'Com'è CanYaman? '???? #CheDioCiAiuti6 #CanYaman #aruotalibera - mnfycryb : RT @SilvaMilani2: @YamanFanPageIta 'Sta parlando del Can caman Yaman bam... '?????? È fantastico... ?????? #CanYaman #CheDioCiAiuti6 #Spollon h… - bellilucia79 : RT @SilvaMilani2: Si parla di Can Yaman su #Rai1.. ???? 'Com'è CanYaman? '???? #CheDioCiAiuti6 #CanYaman #aruotalibera - clario_2 : RT @AlbertoFuschi: Diana Del Bufalo “Can Yaman non è il mio tipo, porterà scompiglio, ma Azzurra resisterà” #CheDioCiAiuti6 #chediociaiuti… -