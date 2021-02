Alberto Savinio. Una mostra da vedere e ascoltare a Palazzo Altemps (Di domenica 28 febbraio 2021) Savinio. INCANTO E MITO. UNA mostra DA vedere E ascoltare Nonostante il Covid-19, la capitale sta offrendo una proposta culturale davvero eccellente e ricca. Dopo la straordinaria mostra di Josef Koudelka all’Ara Pacis, VelvetMag ha visitato per voi la personale dedicata al grande maestro del ‘900 Alberto Savinio, aperta fino al 13 giugno 2021 a Palazzo Altemps, sempre a Roma. Savinio. Incanto e mito è il titolo dell’esposizione – a cura di Ester Coen e organizzata da Electa – che presenta circa 90 lavori selezionati tra dipinti e opere grafiche provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private. Una mostra da non perdere, perché delinea non soltanto un più conosciuto Savinio ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 febbraio 2021). INCANTO E MITO. UNADANonostante il Covid-19, la capitale sta offrendo una proposta culturale davvero eccellente e ricca. Dopo la straordinariadi Josef Koudelka all’Ara Pacis, VelvetMag ha visitato per voi la personale dedicata al grande maestro del ‘900, aperta fino al 13 giugno 2021 a, sempre a Roma.. Incanto e mito è il titolo dell’esposizione – a cura di Ester Coen e organizzata da Electa – che presenta circa 90 lavori selezionati tra dipinti e opere grafiche provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private. Unada non perdere, perché delinea non soltanto un più conosciuto...

lucio22673283 : RT @tg2rai: In due mostre, a #Roma e a #Pisa, le opere di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio: i 'dioscuri' dell'arte italiana https://t.c… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: In due mostre, a #Roma e a #Pisa, le opere di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio: i 'dioscuri' dell'arte italiana https://t.c… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: In due mostre, a #Roma e a #Pisa, le opere di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio: i 'dioscuri' dell'arte italiana https://t.c… - nataliadodi : RT @tg2rai: In due mostre, a #Roma e a #Pisa, le opere di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio: i 'dioscuri' dell'arte italiana https://t.c… - tg2rai : In due mostre, a #Roma e a #Pisa, le opere di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio: i 'dioscuri' dell'arte italiana -