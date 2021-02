Abbiamo un problema migrazioni. Il governo lo sta ignorando (Di domenica 28 febbraio 2021) Che le aspettative su Mario Draghi siano eccessive lo dimostra l’esegesi minuziosa applicata al suo discorso omnibus di fiducia alle Camere; ad oggi fonte principale per capirne il pensiero. In mancanza del protagonismo social del predecessore, il programma di governo viene interpretato bilanciando ogni singola parola della sua prima uscita in Parlamento. Il punto più debole del discorso è stato forse nel richiamo alle Nazioni Unite; nobile nelle intenzioni ma piuttosto generico a tal punto da essere sembrato un passaggio di circostanza. Ogni qual volta nei momenti di crisi la politica estera si è affidata a degli economisti (da Beniamino Andreatta a Lamberto Dini a Mario Monti) il richiamo al multilaterale è stato determinato dalla necessità di anestetizzare problemi di politica interna piuttosto che dalla volontà di un vero rilancio del protagonismo internazionale ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Che le aspettative su Mario Draghi siano eccessive lo dimostra l’esegesi minuziosa applicata al suo discorso omnibus di fiducia alle Camere; ad oggi fonte principale per capirne il pensiero. In mancanza del protagonismo social del predecessore, il programma diviene interpretato bilanciando ogni singola parola della sua prima uscita in Parlamento. Il punto più debole del discorso è stato forse nel richiamo alle Nazioni Unite; nobile nelle intenzioni ma piuttosto generico a tal punto da essere sembrato un passaggio di circostanza. Ogni qual volta nei momenti di crisi la politica estera si è affidata a degli economisti (da Beniamino Andreatta a Lamberto Dini a Mario Monti) il richiamo al multilaterale è stato determinato dalla necessità di anestetizzare problemi di politica interna piuttosto che dalla volontà di un vero rilancio del protagonismo internazionale ...

