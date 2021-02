Su Alitalia entra in scena anche Draghi

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’intricatissimo casoinMario. Sia in veste di regista della task force interministeriale che ha in mano il dossier sulla compagnia aerea – Giancarlo Giorgetti (Mise), Enrico Giovannini (Mit) e Daniele Franco (Mef) – sia perché le variabili per arrivare all’obiettivo del “vettore nazionale del trasporto aereo”, portando avanti il progetto della newco Ita, sono parecchie. Così il presidente del Consiglio convoca i ministri competenti a Palazzo Chigi, e dopo un’analisi della situazione lascia filtrare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

falitalia : @AntonelloAng @F_Marcaurelio99 @AlfonsoFuggetta @AndreaGiuricin @Alitalia E comunque c'entra nulla con Alitalia. Pe… - LaserClo : @Cappellin_R @faiello1965 @micheleboldrin @liberioltre Grazie per i suggerimenti di lettura e visione ma, senza pol… - cgregorio52 : @Phastidio Perché non possiamo perdere la “compagnia di bandiera”? E il turismo che c’entra? Qualcuno gli può spieg… - Rand_Al_Thor_ : @AntonelloAng @AndreaGiuricin 1) cosa c’entra Montezemolo 2) se allena i neuroni si rende conto che c’è chi riporta… - buch_1977 : @AcciaioMario @Diesira3 @GennaroSenatore @stefanomilelli @QLexPipiens @IlGufo13405087 @luca79ind @Mishimajakowskj… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia entra

La Prealpina

e Ryanair del resto hanno iniziato a cancellare voli da e per l'aeroporto di Brindisi. *** ... Il 9 marzo l'Italia diventa "zona protetta" e nel nostro vocabolarioper sempre un termine ...Moneyfarmin sinergia cone lancia una partnership con la compagnia aerea di bandiera del nostro Paese. Essa è in particolar modo rivolta ai soci del Programma Mille Miglia della compagnia . Ai ...Handling e manutenzione saranno messi a gara. Ue chiede discontinuità tra vecchia e nuova gestione, a giorni il confronto con Vestager ...Un report di Mediobanca ha calcolatoi quanti soldi pubblici ha ricevuto la compagnia aerea Dici Alilatia dici costo per lo Stato. Almeno è questa la prima associazione che viene in mente a molti Itali ...