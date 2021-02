Pienamente operativa la Polizia Ambientale della Regione Basilicata (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il decreto del presidente Vito Bardi dello scorso mese luglio di istituzione della Polizia Ambientale della Regione Basilicata, è stato consegnato, presso la sala Bramea, l’abbigliamento operativo al personale regionale coinvolto. Oltre all’assessore all’ambiente Gianni Rosa ha preso parte alla cerimonia l’ex direttore generale del Dipartimento Ambiente, oggi Capo di Gabinetto del Presidente Bardi, Michele Busciolano. Sono per il momento 23 le unità coinvolte che opereranno nella vigilanza sui parchi e sulle riverse regionali, sul rispetto delle normative ambientali dei corsi d’acqua, del ciclo dei rifiuti, dei siti contaminati, delle attività edilizie, delle autorizzazioni paesaggistiche e integrata Ambientale, delle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il decreto del presidente Vito Bardi dello scorso mese luglio di istituzione, è stato consegnato, presso la sala Bramea, l’abbigliamento operativo al personale regionale coinvolto. Oltre all’assessore all’ambiente Gianni Rosa ha preso parte alla cerimonia l’ex direttore generale del Dipartimento Ambiente, oggi Capo di Gabinetto del Presidente Bardi, Michele Busciolano. Sono per il momento 23 le unità coinvolte che opereranno nella vigilanza sui parchi e sulle riverse regionali, sul rispetto delle normative ambientali dei corsi d’acqua, del ciclo dei rifiuti, dei siti contaminati, delle attività edilizie, delle autorizzazioni paesaggistiche e integrata, delle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento ...

