Gf Vip | la contessa De Blanck svela l’incidente in diretta | cos’è successo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Patrizia Dedurante ladella semifinale del Grande Fratello Vip ha raccontatoche le è, ecco di cosa si tratta È andata in onda ieri 26… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, doccia fredda per Giulia Salemi: 'Stai attenta a Pretelli'. Cosa sa la contessa De Blanck fuor… - Contessa_Patty : Prendetevi due minuti x leggete questo articolo grazie @tempoweb ???????? Chapeaux - stravozt : LO DICO? GIADA LA FIGLIA DELLA CONTESSA SI FA IL GRANDE FRATELLO VIP 6. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip contessa

... ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 26 FEBBRAIO Pierpaolo Pretelli continua a far parlare di sé fuori della casa del Grande Fratello2020 nonostante lui sia ancora dentro. A parlare è stata la...Una nomination che ha scatenato un vero e proprio [?] L'articolo GF, laDe Blanck perde un dente: cos'è successo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it . Condividi:...Patrizia De Blanck durante la diretta della semifinale del Grande Fratello Vip ha raccontato l'incidente che le è successo, ecco di cosa si tratta.A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, il dietro le quinte del reality: Rosalinda non sarebbe amatissima dagli ex vipponi.