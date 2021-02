Foschia su Salerno | ‘scompare’ l’orizzonte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Insolito, seppur non raro, stazionamento di un ampio banco disu. Da un paio di giorni il connubio tra tasso di umidità, temperatura e (assenza di) vento sta determinando il persistere di uno spesso strato disulla città e sulla parte pianeggiante della provincia. In particolare dalla piana picentina fino al Sele.che in determinate fasce orarie – in special modo all’alba – si trasforma in nebbia. Sabato pomeriggio, al tramonto, lo spettacolo è diventato affascinate. A stento si distinguevano i confini più lontani del Monti Lattari. Ed anchenon appariva visibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.