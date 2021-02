Diffidati Verona-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista dello Spezia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Iditra le fila deisono due. Entrambi sulle corsie di difesa, dunque Pirlo dovrà stare attento a non perdere pedine importanti per il successivo impegno contro lo. Aqualora dovesse arrivare un cartellino giallo sono Juan Cuadrado e Gianluca Frabotta, un terzino destro e un terzino sinistro, che staranno più attenti degli altri a evitare l’ammonizione. SportFace.

Nei primi sono inclusi Biraschi e Pellegrini: quest'ultimo, infortunatosi col, rischia uno stop di due mesi. Sono tre i: Masiello, Destro e Ghiglione. E' possibile che i primi due ...A cominciare dai tre: Andrea Masiello, Paolo Ghiglione e, soprattutto, Mattia Destro . Il ...reduce da una distorsione alla caviglia che non gli ha impedito di giocare con ilma che ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Morata e Dybala Domani sera la Juventus scenderà in campo contro il Verona al Bentegodi, dopo aver battuto ...