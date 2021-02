Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021 femminile. Lara Gut allunga in testa, +107 su Vlhova (Di sabato 27 febbraio 2021) Lara Gut ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La svizzera ha vinto la seconda discesa libera in Val di Fassa, infilando un bel bis dopo il sigillo di ieri, e ora ha messo un bel solco tra sé e Petra Vlhova. La fuoriclasse elvetica, oggi capace di regolare la connazionale Corinne Suter di 32 centesimi, può infatti vantare 107 punti di vantaggio sulla slovacca e domani in superG potrà incrementae il margine. Sofia Goggia resta al comando della graduatoria di specialità quando manca una sola discesa al termine della stagione. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)Gut hato inallagenerale delladeldi sci. La svizzera ha vinto la seconda discesa libera in Val di Fassa, infilando un bel bis dopo il sigillo di ieri, e ora ha messo un bel solco tra sé e Petra. La fuoriclasse elvetica, oggi capace di regolare la connazionale Corinne Suter di 32 centesimi, può infatti vantare 107 punti di vantaggio sulla slovacca e domani in superG potrà incrementae il margine. Sofia Goggia resta al comando della graduatoria di specialità quando manca una sola discesa al termine della stagione. Di seguito lagenerale delladeldi sci ...

