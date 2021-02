Addio a Ng Man Tat | l’attore di Hong Kong di “Shaolin Soccer”

Leggi su ck12

(Di sabato 27 febbraio 2021) È mortoNg Man Tat. Si è spento a 70 anni a causa di un cancro al fegato che lo affliggeva da tempo Ng Man Tat (screen YouTube)È morto a 70 anni Ng Man Tat, popolarissimo attore della ex colonia britannicae in tutto l’oriente. Purtroppo da tempo soffriva di un cancro al fegato che gli procuravano dolori. Era sottoposto a cure specifiche che purtroppo sono state inutili. Si è spento nel sonno ha riferito un amico al giornale The Standard e riportato da Il Messaggero. Era nato a Fujian, in Cina, nel 1951, e già da giovanissimo era entrato nel mondo dello spettacolo. Nel 1973, a 22 anni, le prime apparizioni più frequenti che cominciarono a dargli notorietà. Il suo volto venne spesso associato a quello delStephen Chow Sing-chi con il quale aveva lavorato in coppia. ...