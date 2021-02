Tennis, Lorenzo Musetti non sarà al via del Challenger Gran Canaria 2 e a Doha. Cambia il suo programma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lorenzo Musetti Cambia il proprio programma. Il classe 2002, reduce dalla brutta uscita di scena negli ottavi di finale del Challenger Gran Canaria, in Spagna, non sarà al via della replica del torneo sulla terra rossa iberica (Gran Canaria 2) e non prenderà parte alle qualificazioni dell’ATP 250 di Doha (7 marzo). Musetti, allo stato attuale delle cose, resta iscritto alle qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco, in programma il 15 marzo. L’azzurrino dovrà valutare la sua preparazione, tenuto conto delle difficoltà emerse in questo inizio di stagione. Il nativo di Carrara, infatti, ha manifestato qualche problema nell’esecuzione soprattutto del dritto, non così ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)il proprio. Il classe 2002, reduce dalla brutta uscita di scena negli ottavi di finale del, in Spagna, nonal via della replica del torneo sulla terra rossa iberica (2) e non prenderà parte alle qualificazioni dell’ATP 250 di(7 marzo)., allo stato attuale delle cose, resta iscritto alle qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco, inil 15 marzo. L’azzurrino dovrà valutare la sua preparazione, tenuto conto delle difficoltà emerse in questo inizio di stagione. Il nativo di Carrara, infatti, ha manifestato qualche problema nell’esecuzione soprattutto del dritto, non così ...

OA_Sport : #TENNIS Lorenzo Musetti non giocherà nuovamente nel Challenger Gran Canaria 2 e a Doha. L'azzurrino cambia il suo p… - federtennis : ?? Montpellier ?? Quarti di finale: Lorenzo #Sonego ?? David Goffin ?? LIVE su @SuperTennisTv alle 12:00 Si scende in… - argo979 : #Tennis @MondoSportivoIT Alle 12 a Montpellier in campo Lorenzo #Sonego contro Goffin per un posto in semifinale. Avversario rognoso - lastwordonsport : ATP Montpellier Quarterfinal Predictions Including David Goffin vs Lorenzo Sonego - - GeorgeSpalluto : RT @SuperTennisTv: Un break con il punto esclamativo ?? Splendido Lorenzo! #tennis -