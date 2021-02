Salvati da un canile lager: a Uboldo arrivati 30 cani maltrattati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una trentina di cani Salvati da un canile lager della Campania sono arrivati a Uboldo: sono stati inseriti nel rifugio “Una luce fuori dal lager”, i cui titolari sono emozionatissimi. Hanno così concluso un lungo percorso, insieme con animalisti e forze dell’ordine del Casertano, per riuscire a salvare i quattrozampe imbarcati su una staffetta alla td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una trentina dida undella Campania sono: sono stati inseriti nel rifugio “Una luce fuori dal”, i cui titolari sono emozionatissimi. Hanno così concluso un lungo percorso, insieme con animalisti e forze dell’ordine del Casertano, per riuscire a salvare i quattrozampe imbarcati su una staffetta alla td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Salvati da un canile lager: a Uboldo arrivati 30 cani maltrattati - Gretola3 : RT @LNDC_NAZIONALE: #SValentino è passato, ma non l’amore per Chicco, Geppa, Peppino e Priscilla. 4 cani salvati da abusi e maltrattamenti… - quicomandoio : RT @LNDC_NAZIONALE: #SValentino è passato, ma non l’amore per Chicco, Geppa, Peppino e Priscilla. 4 cani salvati da abusi e maltrattamenti… - Falaudia1 : RT @LNDC_NAZIONALE: #SValentino è passato, ma non l’amore per Chicco, Geppa, Peppino e Priscilla. 4 cani salvati da abusi e maltrattamenti… - umpkket : RT @LNDC_NAZIONALE: #SValentino è passato, ma non l’amore per Chicco, Geppa, Peppino e Priscilla. 4 cani salvati da abusi e maltrattamenti… -