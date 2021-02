Quando riaprono cinema e teatri? La possibile data in attesa del nuovo Dpcm di marzo 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il futuro dell’Italia, in balia del Covid e dei Dpcm, prevede nuove restrizioni ed un decreto che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (comprendendo così anche le festività di Pasqua). Il nuovo provvedimento sta prendendo forma proprio in queste ore e se sulle seconde case e gli spostamenti già si vocifera, in dubbio restano i cinema e i teatri. “Non ci sono le ragioni epidemiologiche per alleggerire le misure di contrasto alla pandemia” ha affermato il ministro della salute Roberto Speranza, ma qualcosa per i luoghi culturali potrebbe cambiare. Vediamo cosa può succedere per i cinema e i teatri. Leggi anche: Bozza nuovo Dpcm Draghi, novità marzo 2021: le misure per spostamenti, seconde case, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il futuro dell’Italia, in balia del Covid e dei, prevede nuove restrizioni ed un decreto che sarà in vigore dal 6al 6 aprile (comprendendo così anche le festività di Pasqua). Ilprovvedimento sta prendendo forma proprio in queste ore e se sulle seconde case e gli spostamenti già si vocifera, in dubbio restano ie i. “Non ci sono le ragioni epidemiologiche per alleggerire le misure di contrasto alla pandemia” ha affermato il ministro della salute Roberto Speranza, ma qualcosa per i luoghi culturali potrebbe cambiare. Vediamo cosa può succedere per ie i. Leggi anche: BozzaDraghi, novità: le misure per spostamenti, seconde case, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Quando riaprono #cinema e #teatri? La possibile data in attesa del nuovo #Dpcm di marzo 2021 - CorriereCitta : Quando riaprono #cinema e #teatri? La possibile data in attesa del nuovo #Dpcm di marzo 2021 - LorianoRagni : @AlessandraOdri Quando riaprono i Ristoranti, ti porto a Cena. ???????? - T_Belz : @Chiara69560253 No hanno sempre aperto il voto di tutti i finalisti insieme poi quando allo stop quello che ha meno… - SaraSarelli : RT @summertime_lou_: Quando riaprono i tatuatori? ?? -