Palermo | Arcoleo | “Le due finali di Coppa Italia ferite ancora aperte Per un palermitano è difficile indossare il rosanero”

La storia di Ignazio Arcoleo è legata in modo indissolubile con il Palermo.Il tecnico 73enne, anni compiuti proprio nel mese in corso, durante la propria carriera ha indossato per ben 221 volte la maglia rosanero diventando così il calciatore con più presenze in assoluto. Lo stesso Arcoleo ha anche giocato le due finali di Coppa Italia del 1974 e 1979, due totali delusioni che hanno lasciato un segno. L'ex allenatore anche del Trapani, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha dichiarato quanto segue. Eccone un estratto."finali di Coppa Italia due ferite ancora aperte, sono stati i momenti più tristi della mia carriera da calciatore del

