Nuovo Dpcm: Palestre e piscine quando riaprono? La situazione aggiornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Palestre e piscine, non si vede la luce in fondo al tunnel. Con tutta probabilità il Nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo, confermerà la chiusura in toto almeno per tutto il mese di marzo: secondo il Comitato tecnico scientifico è troppo rischioso aprirle in un momento nel cui i contagi e la curva epidemiologica sembra puntare nuovamente verso l’alto. L’intenzione del presidente del consiglio, Mario Draghi, sarebbe comunque quella di varare un Nuovo decreto già nei prossimi giorni e con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, in maniera tale da dare a tutti la possibilità di organizzarsi con le nuove norme che, comunque, non dovrebbero essere troppo diverse da quelle già in vigore. Secondo le indicazioni degli esperti si dovrebbe poter riaprire le Palestre ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021), non si vede la luce in fondo al tunnel. Con tutta probabilità il, che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo, confermerà la chiusura in toto almeno per tutto il mese di marzo: secondo il Comitato tecnico scientifico è troppo rischioso aprirle in un momento nel cui i contagi e la curva epidemiologica sembra puntare nuovamente verso l’alto. L’intenzione del presidente del consiglio, Mario Draghi, sarebbe comunque quella di varare undecreto già nei prossimi giorni e con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, in maniera tale da dare a tutti la possibilità di organizzarsi con le nuove norme che, comunque, non dovrebbero essere troppo diverse da quelle già in vigore. Secondo le indicazioni degli esperti si dovrebbe poter riaprire le...

