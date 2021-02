In quarantena più di mille jesini, il sindaco Bacci: 'Questo è un bollettino di guerra' (Di venerdì 26 febbraio 2021) JESI - 'Ventotto le classi scolastiche in quarantena, focolai in tutti gli istituti, 381 positivi e oltre mille quarantene in città. Un bollettino di guerra vero e proprio'. Così si è espresso il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 febbraio 2021) JESI - 'Ventotto le classi scolastiche in, focolai in tutti gli istituti, 381 positivi e oltrequarantene in città. Undivero e proprio'. Così si è espresso il ...

CgilInca : #TuteleCovid: 1) Equiparazione quarantena e malattia. Le domande più frequenti e le risposte di Inps. Per saperne d… - CgilInca : #TuteleCovid: 3) Malattia per Covid-19 e Malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro. Per saperne di più… - CgilInca : #TuteleCovid: 2) Tutela per i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2, decreto-leg… - matilderaccaa : RT @hornytorinc0: insultatemi pure ma la prima quarantena è stata una dei periodi più belli della mia vita - 12timmyy : RT @hornytorinc0: insultatemi pure ma la prima quarantena è stata una dei periodi più belli della mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena più Massimo Ghini, il figlio Lorenzo e il Covid: "Un'odissea. Ai genitori dico: fate attenzione" E bisogna pure capirli: i giovani non ce la fanno più a sopportare la clausura, hanno bisogno di ... per fortuna ha superato la fase difficile, ma sta facendo la quarantena in un Covid hotel e poi, ...

In quarantena più di mille jesini, il sindaco Bacci: 'Questo è un bollettino di guerra' JESI - 'Ventotto le classi scolastiche in quarantena, focolai in tutti gli istituti, 381 positivi e oltre mille quarantene in città. Un ...dopo giorno - ha spiegato Bacci - stiamo vivendo il momento più ...

Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it E bisogna pure capirli: i giovani non ce la fannoa sopportare la clausura, hanno bisogno di ... per fortuna ha superato la fase difficile, ma sta facendo lain un Covid hotel e poi, ...JESI - 'Ventotto le classi scolastiche in, focolai in tutti gli istituti, 381 positivi e oltre mille quarantene in città. Un ...dopo giorno - ha spiegato Bacci - stiamo vivendo il momento...