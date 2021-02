Covid, le news. Bozza Iss: Rt nazionale stabile a 0,99, ma la forbice è sopra l'1. LIVE (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo segnala il Centro Europeo delle malattie nel suo ultimo aggiornamento. E' possibile che nelle prossime settimane vi sia un aumento dei ricoveri in ospedale, in terapia intensiva e mortalità lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti vaccinali. La presidente della Commissione Ue, von der Leyen: “Obiettivo resta quello di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro fine estate” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo segnala il Centro Europeo delle malattie nel suo ultimo aggiornamento. E' possibile che nelle prossime settimane vi sia un aumento dei ricoveri in ospedale, in terapia intensiva e mortalità lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti vaccinali. La presidente della Commissione Ue, von der Leyen: “Obiettivo resta quello di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro fine estate”

