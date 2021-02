Covid: bozza Dpcm, fiere e discoteche chiuse anche in zona bianca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - In zona bianca "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso". E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm inviata dal governo alle Regioni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - In"restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo ee locali assimilati, all'aperto o al chiuso". E' quanto si legge nelladel nuovoinviata dal governo alle Regioni.

