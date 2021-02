Black Myth | Wukong | il Sacro Graal dei videogiochi?

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Anche ihanno la loro mitologia. Vi ricordate Killswitch, il videogame degli anni Ottanta (mai esistito) che si cancellava da solo una volta terminato? Ecco,non è una leggenda metropolitana, almeno non ancora e speriamo che non lo diventi, ma è sicuramente già diventato un cult anche se ne sappiamo davvero pochissimo. La storia di, per chi non la conoscesse ancora, è questa. Nell'agosto del 2020 uno sviluppatore indie cinese, Game Science, fa uscire un gameplay trailer di 13 minuti su YouTube di un videogioco RPG-action spettacolare. IGN.com lo riprende sul suo canale ufficiale e il trailer nel giro di poco tempo si porta a casa più di otto milioni di visualizzazioni. Gameplay Trailer...

Nel corso delle recenti ore, Game Science ha pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato aWukong, titolo made in China in arrivo sulle console next - gen e PC , di cui non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale del prodotto in questione. Proprio per celebrare l'imminente ...... sia se sono a tema reale sia se sono leggendari,Wukong è uno di questi. Presentato l'agosto scorso il titolo è basato sul racconto cinese " Il Viaggio in Occidente" , famoso anche per ...Ci si può innamorare di un gioco solo dai trailer e da qualche screenshot, senza sapere quando e dove uscirà? Certo che si può e succede con questo RPG dalle grafiche mozzafiato ...Dalla Corea del Sud, arriva l'annuncio di un Action RPG frenetico e altamente spettacolare: ecco tutti i dettagli.