Bimbo di 2 anni morto in un cassonetto: arrestato il compagno della madre (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il piccolo aveva un fratellino, con il quale giocava e guardava i cartoni animati. Non è stato reso noto dalla polizia in che modo il 27enne possa essere coinvolto nella scomparsa e nella morte del piccolo Athian. I risultati dell'autopsia non sono stati resi noti. Lamb aveva precedenti penali che per il momento non sembrano però ricollegabili a casi di maltrattamenti in famiglia. Qualche giorno prima del ritrovamento era stata denunciata la scomparsa del Bimbo dalla madre e in zona era partita la gara tra i residenti per aiutare in quello che, si sperava, fosse un caso di scomparsa con un lieto fine dietro l'angolo. Il Bimbo però non è mai tornato a casa e il suo corpo è stato trovato a diversi giorni dalla sua morte, secondo quanto rivelato dai medici che hanno analizzato il cadavere. Il corpo del bambino di due ...

